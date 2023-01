Valdoca, cancellato il ricordo di Walter Galli

di Raffaella Candoli

Andar per le antiche strade di Cesena come la Valdoca e accorgersi che qualcosa che prima c’era, ora manca: "Qui visse Walter Galli, poeta, che cantò la Valdoca e che la Valdoca rese famoso. 1921-2001. La città di Cesena". Quella piccola targa in ceramica bianca che, con quelle parole, l’amministrazione comunale, il 23 dicembre 2013 aveva apposto sulla facciata della casa in cui visse il poeta è stata rimossa.

Ma il Comune non c’entra, in quanto a responsabilità. Pare infatti che i nuovi proprietari che hanno acquistato la casetta dagli eredi di Galli, nel corso dei restauri l’abbiano tolta per l’insofferenza di abitare la casa di un defunto; un particolare che la targa ricordava loro ogni santo giorno. Ma, si può cancellare la memoria di un luogo e quella del poeta che alla sua "castina" (casettina) aveva dedicato dei versi? "Da oggi c’è una targa a segnalare la casa della Valdoca in cui visse il poeta Walter Galli. È stata scoperta questa mattina, nel corso di una piccola cerimonia a cui hanno preso parte, insieme ai familiari e agli amici dell’artista scomparso il 29 dicembre del 2002, il Sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla Cultura Elena Baredi". Così recitava a suo tempo, un comunicato stampa a commento dell’evento. Quella posa può essere cancellata così? Alcuni nostri lettori particolarmente attenti e amanti della città e della sua storia ci segnalano quello che ritengono certamente un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di un cesenate che ha dato lustro alla città, e imputano ai proprietari di non avere compreso che la casa che ora abitano è un edificio con un valore storico. "Galli era un personaggio pubblico – commentano alcuni residenti –un permesso per rimuovere la targa?" "E, se mai la formella si fosse rotta nel corso dei lavori di ristrutturazione, non si potrebbe trovare sempre nella Valdoca un luogo idoneo a non dimenticare che quella strada era stata fonte di ispirazione per Walter Galli?". "Meritava e continuerà a meritare – aggiungono coloro che hanno notato con disappunto la rimozione della targa commemorativa - ancora per molto tempo non solo di una semplice targa, ma anche di conferenze, tesi di laurea, pubblicazioni di critici letterari. Quanto meno dovrebbero intestargli un viale o una piazza o fargli un bassorilievo nel porticato del Comune, come quello dedicato a Gastone Sozzi. Magari vicino a un altro che meriterebbe non meno di lui di averlo: Cino Pedrelli".

Walter Galli è stato uno dei più importanti poeti contemporanei e si è dedicato anche alla pittura e alla traduzione di testi teatrali in dialetto cesenate. I suoi primi versi risalgono agli anni Cinquanta e sono stati successivamente raccolti nel volume La pazinzia. La sua intera produzione poetica è stata poi ripubblicata assieme a nuovi inediti in Tutte le poesie 1951-1995 (Cesena, Il Ponte Vecchio, 1999). Nel 2012 è uscita l’antologia "Compianto per la Valdoca", a cura di Anna Simoncini e Roberto Casalini, con una introduzione di Marino Biondi.