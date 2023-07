Valentina Festa, centista del 'Versari-Macrelli', "Vado a Siviglia in Erasmus"

Ha già le valigie pronte Valentina Festa di San Mauro Pascoli, centista della classe 5 Ass (Servizi sociali). "Vado a Siviglia, in Spagna, dove starò per tre mesi grazie all’Erasmus con la scuola, un’esperienza che in precedenza avevo già vissuto: sono stata in Francia dove ho lavorato in una scuola dell’infanzia — racconta lei —. Tornerò a metà ottobre e deciderò il da farsi, vorrei frequentare l’università all’estero, dove il mio ambito professionale viene valorizzato di più". Valentina è approdata al ‘Versari-Macrelli’ in quarta, dopo aver superato sette esami sulle materie di indirizzo. "Prima ero iscritta al liceo Linguistico ma, nonostante avessi una media alta, non mi piaceva l’ambiente troppo competitivo — prosegue —. Qui mi sono sentita a mio agio, grazie soprattutto alla componente emotiva dei docenti che non si limitano a insegnare, ma si preoccupano dello stato d’animo dei loro studenti". Per lei l’esame di Stato è durato una mezz’oretta. "Sono consapevole di aver dato tutto, senza rimpianti e ringrazio la commissione per avermi dato la possibilità di esprimere", conclude.