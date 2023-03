Valentina Gaita, un incontro per ricordarla

di Giacomo Mascellani

A distanza di un anno dalla morte di Valentina Gaita, la donna stroncata da un tumore a soli 40 anni, oggi Cesenatico le dedicherà un incontro aperto al pubblico, che si terrà a partire dalle 15.30 nella sala convegni del Museo della Marineria, dove si parlerà di ’Hpv test e Paptest a confronto per la prevenzione e la salute della donna’.

L’iniziativa è organizzata dalla Consulta del volontariato, la realtà alla quale aderiscono le associazioni del territorio, assieme a ’Volonta Romagna’ e all’associazione ’Perledonne’ di Cesena, con il patrocinio del Comune. Interverranno il dottor Gian Galeazzo Pascucci, vicepresidente dell’Omceo di Forlì-Cesena, il dottor Patrizio Giovanni Maria Antonazzo, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Bufalini di Cesena, la dottoressa Marina Faedi specialista in oncologia ed ematologia generale. Nella seconda parte dell’incontro Michele Zizzari declamerà alcune poesie, mentre si esibiranno dal vivo i musicisti del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. L’ingresso è ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’Airc per la ricerca sul cancro.

All’incontro interverrà Antonella, la madre di Valentina Gaita, il cui obiettivo da quel maledetto 26 marzo 2022 che le portò via la figlia, è di non rendere vana la perdita di Valentina. La madre della donna ha raccontato il percorso della malattia della 40enne, in una lotta nella quale sino all’ultimo la famiglia ha sperato di poterla salvare. L’appuntamento di oggi pomeriggio sarà dunque l’occasione per sensibilizzare ed aiutare le donne a sottoporsi agli esami di prevenzione che sono fondamentali per salvare le vite. Antonella, con le persone care alla donna prematuramente scomparsa, ha voluto anche una messa a suffragio, che sarà celebrata oggi alle 11 nella chiesa di Santa Maria Goretti, nel quartiere Madonnina.

Ricordiamo che Valentina era originaria di Imola ma nel 2018 si era trasferita ed aveva scelto di vivere a Cesenatico con il suo compagno ed a Cesenatico da un anno riposa al cimitero del centro. La sua vicenda ha colpito molte persone, in quanto era una giovane donna molto volenterosa, positiva ben voluta dalle persone attorno a lei. Ora la madre desidera dare un senso alla sua triste storia, soprattutto per evitare che altre giovani donne muoiano di cancro: "Purtroppo ci sono tanti casi di ragazze e giovani donne colpite da tumore e noi desideriamo dare un senso al grande dolore per la perdita di Valentina. La diagnosi precoce è fondamentale per riuscire a mettere in atto tutte le procedure per tentare di curare e salvare queste giovani".