Valentina Maestri nuova segretaria del circolo Pd

Valentina Maestri, come decretato dal congresso del Circolo del Pd di Longiano è la nuova segretaria di Circolo che succede ad Alberto Comandini. Ha detto: "Gli anni che stiamo vivendo sono sempre più complessi e ci pongono davanti a sfide e situazioni che sembrano insormontabili, tra l’avvento della pandemia da Covid, lo scoppio della guerra in Ucraina e l’alluvione in Romagna. E’ necessario tenere vivo il senso di comunità che ci caratterizza ed è compito di un Partito politico farlo. Il Partito Democratico deve ridare l’opportunità ai cittadini di essere ascoltati".

