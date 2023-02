Valle Ferrovia, il parco non c’è "Noi non sappiamo nulla"

di Ermanno Pasolini

L’architetto Enzo Colonna, ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Savignano sul Rubicone, oggi fa parte della consulta di Valle Ferrovia, quartiere dove avrebbe dovuto nascere l’annunciato parco di Valle Ferrovia. Dice Enzo Colonna: "Da tanto tempo se ne parla ma nulla si sa, soprattutto come e quando sarà realizzato. Senza andare troppo indietro nel tempo a tutt’oggi noi cittadini di Valle Ferrovia sappiamo quello che ci è stato detto nell’ultima assemblea di quartiere di qualche mese fa. E cioè che la programmazione del parco era in fase avanzata dato che i soldi erano in cassa grazie ad una fideiussione bancaria dopo il fallimento della ditta che aveva l’obbligo di realizzare il parco e non solo. Inoltre ci è stato riferito che entro l’inverno, sarebbe stato piantumato un bosco, già finanziato dalla Regione. A tutt’oggi del bosco non c’è traccia, è stato tolto anche il cartello di cantiere che illustrava il progetto. Sappiamo che la progettazione è stata conferita, che l’estate scorsa è stata presentata una bozza alla commissione consiliare, ma oggi i cittadini e la Consulta di Quartiere non la conoscono. Forse la giunta comunale ritiene che un confronto con i cittadini possa intralciare un progetto che per la sua importanza e il costo sarebbe un’opera di vera riqualificazione urbana. A oggi sappiamo solo che una nuova società immobiliare ha acquistato le aree fabbricabili e che al posto del campo da calcio nasceranno delle palazzine, ma non sappiamo se e dove verrà realizzato il nuovo campo da calcio. La giunta aveva promesso che dopo le feste avrebbe presentato il progetto in una assemblea pubblica, ma le feste sono passate e ancora non sappiamo se il bosco non viene piantumato quest’inverno o al massimo in primavera, il prossimo anno dovrà essere ripiantumato".

Sulla vicenda interviene anche Marco Foschi capogruppo e consigliere comunale della lista civica Oltre: "Ancora una volta promesse elettorali non mantenute. Nell’ultima campagna elettorale il sindaco Giovannini aveva garantito che la realizzazione del parco di Valle Ferrovia, se fosse stato confermato come sindaco, sarebbe stata una formalità avendo i soldi già in cassa e pronto il progetto solo da condividere con i cittadini. Queste promesse venivano fatte nei primi mesi del 2019. Siamo arrivati al 2023 e la situazione è ancora al ’palo’ come ha spiegato l’architetto Enco Colonna. Come lista civica ’Oltre’ abbiamo proposto una nostra idea del parco sempre non considerata e in questi quattro anni abbiamo presentato varie mozioni, interrogazioni e interpellanze in Consiglio Comunale per sollecitare sindaco e giunta. Promesse elettorali non mantenute".