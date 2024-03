"Valletta nel M5S?. Una capriola"

Si firma ’Movimento Cinque Stelle certificato’ 2019-2024 lasciando supporre che la certificazione sia scaduta o stia per scadere. Sono i militanti storici del movimento cesenate che si scagliano contro la scelta del coordinatore provinciale Mauro Frisoni di affidarsi a Vittorio Valletta, fuoriuscito da Cesena Siamo Noi e appena rientrato nel M5S, e inserirlo in una lista in alleanza col Pd, scenario possibile ma non ancora certo. "Chi meglio di un ex 5 stelle per fare quello che i Cinquestelle non vogliono fare nemmeno sotto ricatto – affermano –? Valletta è meglio di tutti, perchè oltre che ex Cinquestelle da dove è uscito nel 2013 vanta la qualifica di politico capace di capriole da trapezista. Oggi tra progressismo e ambientalismo siamo certi che Valletta e i suoi mentori spiegheranno questa nuova capriola".

"Noi M5S certificati – proseguono – aspettiamo la parola di Conte che scelse Croatti e Frisoni come referenti e artefici del guazzabuglio. Fu errore grave che pagheremo amaro o chirurgica strategia ancora da comprendere? Forse più in trasparenza Croatti avrebbe potuto donare il simbolo del M5S direttamente a Lattuca invece di costruire un avvilente teatrino di pezze. Da parte di Lattuca è imbarazzante sentire che la sua è la migliore delle squadre, mentre attende un cartonato incerottato col simbolo del M5S. Aspettera se si chiami ’lista Valletta’?".