Valletta ritorna nel M5S: "Ho incontrato il coordinatore"

Ritorno alle origini per Vittorio Valletta che si è riavvicinato in questi giorni al Movimento Cinque Stelle. Il candidato sindaco di Cesena Siamo Noi nel 2014 e 2019 è uscito dal gruppo civico all’indomani dell’annuncio della candidatura a sindaco di Marco Giangrandi sostenuto da Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva (nel suo profilo facebook ha reso noto che il suo percorso si era concluso, senza commentare gli sviluppi del nuovo corso del movimento di cui è stato consigliere comunale per la prima parte di questa e della legislatura scorsa). Valletta era uscito dal M5S nel 2013.

"Confermo che mi sono riavvicinato al M5S - dichiara Valletta - e che ho avuto un incontro con il coordinatore provinciale Frisoni. Desidero riprendere il percorso da dove cominciai ad impegnarmi attivamente in politica". I coordinatori regionale e provinciale del M5S, il senatore Marco Croatti e il savignanese Maurto Frisoni, hanno messo in chiaro che a Cesena la linea politica in vista delle comunali dovrà vertere sul confronto con forze progressiste e Pd in vista di una eventuale alleanza. Il consigliere comunale Claudio Capponcini e altri militanti si sono chiamati fuori da questo progetto non in linea con l’operato del M5S nei quindici anni di presenza in città e in consiglio comunale, contraddistinti da contrasti ripetuti con il partito democratico.

Il coordinatore Frisoni sta cercando pentastellati cesenati che aderiscano alla nuova linea per formare una lista per le comunali e un profilo collaudato e apprezzato nel mondo civico e ambientalista ben distante dal centrodestra come quello di Vittorio Valletta, esperto di macchina amministrativa dopo le esperienze in consiglio comunale, potrebbe fungere da elemento coagulatore di un gruppo locale che dia corpo al nuovo corso.