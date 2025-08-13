Valore, redditi, export. Piccoli segnali positivi

Questo 2025 che va verso il suo semestre finale sarà meglio o peggio rispetto al 2024? All’interrogativo si attendono risposte che dovrebbe fornire proiezioni reali pur nell’incertezza che caratterizza la situazione globale. Lo sguardo è rivolto a casa nostra: la Romagna e in particolare la provincia di Forlì-Cesena. E il computo previsionale elaborato dalla Camera di Commerci su dati della società di consulenza Prometeia non sbaraglia il timore di una recessione, ma accende una piccola luce sulla ricchezza prodotta pro-capite (ossia il valore totale dei beni e dei servizi divisi per il numero degli abitanti) che si traduce in un +0,6%.

È un po’ sotto alla performance della nostra regione nel suo complesso (+0,8) ma più vicina alla percentuale di crescita nazionale (+0,7). Dietro a queste percentuali c’è il benessere economico della nostra area. La sintesi di Prometeia dice che il valore aggiunto per ogni abitante della Romagna nel 2025 risulterà pari a 30.800 euro, maggiore di quello dell’Italia (29.600 euro) ma più basso del valore dell’Emilia-Romagna (35.200 euro). Anche l’export per il 2025 è previsto in aumento (+2,3%, sempre in termini reali), con una variazione più alta rispetto a quella stimata in precedenza (+1,8); qui la crescita dovrebbe essere superiore a quella di Emilia-Romagna (+0,3) e Italia (+1,2). Ma c’è da tenere conto che molti produttori hanno anticipato le esportazioni per non incorrere nella tagliola dei dazi Usa.

Cresce il reddito disponibile delle famiglie benché un po’ inferiore alla media regionale, ma in linea con quella nazionale. Sul fronte del lavoro, nell’area Romagna, aumenta il tasso di disoccupazione mentre la produttività per addetto (67.400 euro) sarà nettamente inferiore sia alla media regionale (76.700) che a quella nazionale. Lievemente più positive le proiezioni, rispetto alla Romagna, per la nostra provincia di Forlì-Cesena, dove il valore aggiunto registra la stessa percentuale di crescita dello 0,6% ma che significa 32.100 euro per abitante (la più alta in Romagna), inferiore alla media regionale ma superiore a quella nazionale. Rispetto alla Romagna il tasso di attività è maggiore nella nostra provincia, ma cresce anche qui il tasso di disoccupazione che, comunque, è inferiore rispetto a quello dell’Emilia-Romagna e dell’Italia.

Infine, nel 2025 la produttività per addetto (69.400 euro) sarà inferiore a quella dei due ambiti di confronto (76.700 euro in Emilia-Romagna, 72.200 euro in Italia) ma superiore alla media della Romagna (67.400). Uno sguardo agli scenari previsionali per la provincia di Rimini evidenzia, infine, un incremento annuo del valore aggiunto inferiore sia rispetto alla media regionale che a quella della provincia di Forlì-Cesena: uno 0,5%. Il valore aggiunto per abitante sarà di 29.300 euro. È prevista una flessione in agricoltura, in calo l’export, mentre la disoccupazione sarà più accentuata che in Emilia-Romagna e in Italia. Infine, nel 2025 la produttività per addetto (65.000 euro) sarà decisamente inferiore a quella dei due ambiti di confronto e della Romagna.