Valori delle rose. Bianconeri ottavi

I valori sono indicativi ma espressi da un sito sportivo finanziario specializzato come Transfermarkt che negli ultimissimi giorni ha preso in esame i valori di mercato delle rose della serie B, tenendo conto complessivamente di 590 calciatori, quasi il 27% di stranieri, stima totale di 484,69 milioni di euro; l’atleta maggiormente valutato è il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, dieci milioni di euro e già grande protagonista della stagione scorsa tra gli aquilotti arrivati terzi dopo la fase regolare ed eliminati nella finale playoff dalla Cremonese approdata così in serie A.

Il Cesena in tale particolare classifica è all’ottavo posto per una stima di 22,93 milioni di euro. In vetta il Monza neoretrocesso e in estate passato dalla proprietà del gruppo Fininvest a quella di un fondo americano, poco dietro un’altra neoretrocessa come il Venezia tra le grandi favorite insieme al Palermo per il salto diretto in A, 53,70 milioni. L’ultimo gradino del podio è dello Spezia 46,40 milioni che ci proverà ancora a essere protagonista, dopo l’amarezza dello scorso campionato, nel nome della continuità avendo confermato il tecnico D’Angelo.

Quarto posto per il Palermo grande primo attore del mercato estivo, 38,70 milioni. La top five comprendente tutte formazioni dalle dichiaratissime ambizioni è chiusa dall’Empoli a poco più di 30 milioni.

Il Cesena appunto è ottavo: davanti ai romagnoli anche la Sampdoria 26,45 milioni e il Bari 23,05 milioni; subito dopo quindi entro le prime dieci il Modena a 22,35 milioni e il Frosinone a poco più di 20 milioni di euro.

La graduatoria del potenziale valore di mercato delle squadre cadette vede poi in ordine decrescente la Juve Stabia 18,30 milioni, l’Avellino 17,83 milioni, il Mantova 17,25 milioni, la Carrarese 14,58, la Reggiana 14,53, il Sudtirol 11,85 poi le ultime tre ossia Pescara 11,28, il Padova 11,15 e l’Entella 9,85. Una classifica quindi solo potenziale che comunque desta curiosità.