Valutazioni dei dipendenti pubblici ‘Pagelle d’oro’ a Cesena e Forlì

di Paolo Morelli

In questo periodo non passa settimana senza che il Comune di Cesena pubblichi l’assegnazione di incentivi per i dipendenti di particolari settori dell’amministrazione comunale. L’ultimo riguarda l’area lavori pubblici del servizio infrastrutture del settore lavori pubblici. Nella determinazione del dirigente Andrea Montanari si legge che, sulla base del regolamento comunale e dei conteggi effettuati, il servizio infrastrutture progettazione ha diritto a un incentivo di 48.890,88 euro suddiviso in 11.100,19 euro per acquisto di beni e strumentazioni, e 37.790,69 euro come incentivo vero e proprio da aggiungere allo stipendio dei dipendenti. Questa somma si aggiunge a quelle che avevamo già segnalate il 18 agosto scorso, per un ammontare complessivo che supera il milione di euro.

Gli incentivi sono previsti dai contratti collettivi di lavoro che riguardano tutti i comuni, non solo Cesena; va detto, però, che dovrebbero premiare chi dimostra particolare impegno e competenza, invece solitamente vengono riconosciuti a tutti i dipendenti. Nella sezione ‘amministrazione trasparente’ del Comune si rileva infatti che per l’anno 2021 (ultimo dato disponibile) le valutazioni assegnate ai circa 500 dipendenti in nessun caso sono inferiori a 80 centesimi, quindi percepiscono l’incentivo ai livelli più elevati.

A Forlì la situazione è analoga, ma sui circa 600 dipendenti ce ne sono sette che hanno ottenuto una valutazione fra 70 e 79 centesimi, tutti gli altri oltre 80 centesimi.

La valutazione generalmente molto alta deriva da un articolato meccanismo che, detto in parole semplici, garantisce tutti i dipendenti comunali: le ‘pagelle’ dei dipendenti vengono stilate dai dirigenti, che a loro volta vengono valutati dai dipendenti. Tutti arrivano al massimo punteggio (o quasi) e nessuno è scontento.

Affinché gli incentivi rappresentino una vera spinta ad acquisire competenze più elevate e a fornire un impegno straordinario sarebbe necessario modificare il meccanismo di valutazione di dirigenti e dipendenti comunali, magari coinvolgendo i cittadini che sono i destinatari dei servizi dell’amministrazione comunale. Uno strumento potrebbero essere le segnalazioni di guasti, anomalie e disservizi fatte dai cittadini: nel 2014 ci furono 494 segnalazioni, ma la cifra negli ultimi anni si è moltiplicata grazie all’adozione dell’applicazione ‘Cesena Segnala’ che ciascuno può installare gratuitamente sul proprio telefonino e dende molto più semplice inviare messaggi all’amministrazione comunale. Nel 2021 le segnalazioni sono state 4.560, salite a 4.815 nell’anno successivo; nel periodo gennaio-maggio le segnalazioni sono state 2.058, in linea con gli anni passati. Un’indagine fra gli utenti di ‘Cesena Segnala’ indica che la grande maggioranza è soddisfatta del funzionamento dell’applicazione, ma non si sa quanti dei problemi segnalati siano stati risolti. Se le segnalazioni dei problemi e la loro soluzione venisse presa come base per la valutazione di dipendenti e dirigenti comunali, forse gli incentivi sarebbero assegnati con un criterio più equo.