Valverde-Villamarina, martedì sera incontro sul Controllo del vicinato

A Villamarina si punta sulla collaborazione dei cittadini per migliorare la sicurezza. Il Comitato di zona Valverde-Villamarina sul territorio ha già organizzato da tempo il servizio di Controllo di vicinato, formato da 45 volontari coordinati dal presidente di quartiere Maurizio Faini, i quali hanno il compito di veicolare le eventuali segnalazioni ed avvistamenti dei residenti alle forze dell’ordine. È un lavoro che viene giustamente ritenuto fondamentale, in un territorio ad alta valenza turistica, dove durante la stagione invernale le strade si spengono, con gli alberghi e la maggior parte delle attività commerciali che restano chiuse.

Martedì sera alle 20.30, nella sala polivalente del Polo scolastico in via Litorale Marina, si terrà un incontro per parlare di sicurezza ed informare i cittadini sul servizio di Controllo di vicinato assieme alla Polizia locale, e del progetto ’Sconfiggi la truffa’ messo in piedi dall’Arma dei carabinieri.

Maurizio Faini, presidente del Comitato di Zona Valverde-Villamarina, lancia un appello ai concittadini: "Chi è interessato a partecipare alle nostre iniziative sulla sicurezza è il benvenuto, per questo invito tutti all’incontro di martedì sera. Il nostro gruppo di Controllo di vicinato è numeroso, tuttavia per renderlo più efficace occorre l’aiuto di tutti. I cittadini possono aderire lasciando il proprio nominativo che sarà inserito nel gruppo e possono farlo anche la sera stessa dell’incontro alla scuola di Villamarina".

Oltre al presidente Maurizio Faini, il consiglio del quartiere Valverde-Villamarina è formato dalla vicepresidentessa Antonia Bassi, dai consiglieri Mauro Mammana, Lorenzo Pirini e Francesco Casu.

Giacomo Mascellani