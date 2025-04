Vandali alla nuova stazione. Muri imbrattati con lo spray

L’inizio non promette bene. Non è tanto questione delle bombolette spray alle quali qualcuno ha messo mano per ‘battezzare’ i muri appena realizzati nell’area della nuova autostazione, quanto piuttosto la sensazione, avvertita da chi in quella zona ci vive e ci lavora, che alle attuali condizioni, il bello, anche quello che promettono di garantire i nuovi spazi in corso di realizzazione e di riqualificazione, pare già destinato a non durare. Il segnale è l’impertinente gesto di sfida arrivato da chi quella zona la considera di sua competenza e intende continuare a farlo. La segnalazione è arrivata al Carlino da chi si dice preoccupato per un clima che, in zona stazione, nonostante l’impegno profuso, i lavori avviati e – soprattutto – le ingenti somme di denaro investite, pare non cambiare. "E’ vero che al campus universitario – è lo sfogo di chi in queste ore si è imbattuto nei nuovi graffiti – erano state realizzate scritte vergate con un intento radicalmente diverso, ma il punto resta il forte senso di impunità col quale agisce chi agisce senza temere conseguenze. Il progetto del restyling della zona della stazione si basa prima di tutto sull’intento di rendere l’area più bella e accogliente, incentivando le frequentazioni più virtuose: l’idea è meritevole, ma i fatti paiono andare fin da ora in una direzione diversa". Nessuno si scandalizza per un murales nei pressi di una stazione ferroviaria, ovviamente. Il punto sul quale in tanti continuano a inesistere è che la zona frequentata quotidianamente da migliaia di studenti (e da tanti giovani sportivi che nel pomeriggio utilizzano la palestra del Cubo), prima di diventare bella, deve essere sicura. E non viceversa. A riguardo, peraltro, continuano ad arrivare segnalazioni relative alle intrusioni illegittime nell’area del parcheggio antistante il plesso scolastico: "Abbiamo provato a chiudere le transenne dei licei Monti e Alpi, hanno provato a far accedere al parcheggio attraverso il solo riconoscimento delle targhe, ma continuiamo a essere schiavi di questi balordi che tutte le notti non fanno altro che bivaccare e sporcare e fare tanto altro . Non sappiamo più a chi rivolgerci, che la Provincia provveda a mandare qualcuno pulire". In effetti la Provincia ha fatto molto di più, collocando le saracinesche che chiudono il cortile esterno e limitando l’accesso carrabile del parcheggio ai soli abbonati, investendo risorse e approntando una soluzione che aveva tutta l’aria di essere decisiva, ma evidentemente ancora il problema non è risolto: "Ora gli intrusi sono passati a forzare i varchi d’accesso. Ci sentiamo ostaggi".