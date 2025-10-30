Vandali alle elementari, gli alunni tornano in classe

Dopo due giorni passati nella attigua scuola media di Via Nazario Sauro, ieri mattina gli alunni delle elementari di San Piero in Bagno sono tornati sui loro banchi nella sede scolastica di Largo Moutiers, che nel fine settimana era stata vandalizzata in vari locali. E ieri, anche il gruppo di opposizione consiliare "Andare Oltre" (centrodestra) è intervenuto sulla vandalizzazione delle elementari, con una nota a firma del capogruppo Olinto Bergamaschi, nella quale così esordisce: "Siamo molto dispiaciuti e preoccupati per i nuovi atti vandalici che hanno interessato la nostra scuola elementare. Non è accettabile che un luogo, che dovrebbe essere sicuro e favorire la crescita sana dei nostri bambini, venga colpito da questi atti. Gli autori sono sconosciuti, anche se si tratta probabilmente di una ’ragazzata’, ma queste azioni, che danneggiano fisicamente e moralmente la nostra scuola, devono anche farci riflettere sul disagio che i nostri giovani vivono, sulla carenza di opportunità per riempire in modo sano le ore serali e sulla mancanza di ascolto e di educazione che c’è nella nostra comunità". "Oltre all’installazione di telecamere nei punti strategici del nostro Comune - sottolinea, fra l’altro, Bergamaschi - azione sacrosanta che non è più procrastinabile, chiediamo alla giunta di investire di più nei programmi educativi e nel sociale".

Da parte sua l’amministrazione comunale scrive in una nota: "Grazie al lavoro congiunto del personale scolastico e della cooperativa L’Alveare, gli ambienti sono di nuovo pienamente fruibili e da ieri le lezioni e il percorso didattico è ripreso regolarmente".

gi.mo.