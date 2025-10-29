Vandali nella scuola elementare. FdI: "Telecamere nelle aree sensibili"

Anche ieri a San Piero e nelle altre località del territorio comunale di Bagno di Romagna non si parlava d’altro che del raid vandalico effettuato nel fine settimana nei locali delle scuole elementari di Largo Moutier a San Piero in Bagno, dove mani ignote e inconsulte si sono introdotte nella scuola imbrattando muri, rovesciando banchi e svuotando un estintore lungo i corridoi del palazzo. Numerosi anche i post di biasimo e di dura condanna per il "gesto vile e vergognoso", come lo ha sintetizzato il sindaco Enrico Spighi.

Gli alunni delle elementari lunedì e ieri non sono pertanto potuti andare a scuola nelle loro aule, ma sono stati trasferiti nel contiguo palazzo della scuole medie Manara Valgimigli. Oggi, salvo imprevisti, la scuola elementare di San Piero, dopo aver completato le operazioni di ripulitura dei locali, dovrebbe riaprire regolarmente ai suoi alunni.

Anche Fratelli d’Italia interviene con una nota: "E’ stato colpito un luogo simbolo di educazione e civiltà, ma soprattutto è stata ferita l’intera comunità. Condanniamo con forza questo atto di inciviltà e ci uniamo all’appello del sindaco affinché simili episodi non si ripetano più. Servono soluzioni concrete. Come opposizione responsabile e attenta al bene del nostro territorio, proponiamo di rafforzare i sistemi di sicurezza cittadini, a partire dall’installazione di telecamere di sorveglianza nelle aree sensibili e del centro urbano. Non si tratta solo di prevenzione, ma anche di un segnale chiaro. Il nostro paese non tollera atti di vandalismo, né mancanza di rispetto verso i luoghi pubblici e la comunità. La sicurezza e la tutela dei nostri bambini devono essere una priorità condivisa da tutte le forze politiche".

gi. mo.