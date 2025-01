Cesena, vandali nel parcheggio: spaccati finestrini di circa 20 macchine

Cesena, 6 gennaio 2025 – Ci risiamo. Una delle zone più colpite dai vandalismi e dalla microcriminalità è finita nuovamente nel mirino. È stato veramente un brutto risveglio per un nutrito gruppo di famiglie e di abitanti di Cesena che risiedono vicino alla stazione ferroviaria in zona Vigne e che avevano lasciato la loro auto nel parcheggio pubblico dietro la ferrovia.

I vandali, non si sa se uno solo o un gruppo, ’coperti’ dal buio della notte, si sono divertiti a rompere i finestrini delle loro auto, fra le venti e le trenta in tutto.

Bisogna aspettare il numero delle denunce che verranno presentate alle forze dell’ordine, perchè le auto sono coperte da assicurazioni e alle compagnie bisogna presentare le denunce esposte dai cittadini colpiti dai delinquenti per potere ottenere i rimborsi causati da questi atti di vigliaccheria, ammontanti a diverse migliaia di euro.

Il fatto è stato segnalato da Giorgio Zanotti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Questi atti vandalici così seriali – afferma – sono un campanello d’allarme inequivocabile di degrado”. Il termine seriale è usato dagli stessi abitanti che sono ormai stanchi di una situazione malsana che dura da anni e si sentono abbandonati. “Il fatto è grave – aggiunge Denis Parise, consigliere comunale di Cesena Siamo Noi che ha postato su Facebook il commento con le foto dei veicoli danneggiati – . I vetri rotti sono un costo di varie centinaia di euro. Bisogna aumentare la sicurezza con più controlli e anche con la televigilanza”.

In passato la giunta Lucchi aveva avviato un piano per la televigilanza del costo di dieci milioni di euro, ma che si è interrotto senza concretizzarsi interamente. Questa situazione di insicurezza alimenta la contrarietà dei cittadini. Ieri i commenti pieni di amarezza e di rabbia sui social sono stati tanti. I cittadini sono furiosi perché si sentono abbandonati e da anni vivono in una situazione di degrado e dicono che non sanno più a che santo rivolgersi per avere più controlli e una zona con più visibilità.

Nessuna segnalazione o denuncia è stata presentata alla Polizia locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. Le forze dell’ordine vaglieranno le telecamere di videosorveglianza, ma il danno ormai è fatto. Fra i residenti c’è chi sostiene che è opera di un solo vandalo e che avrebbe fatto un massacro del genere solo per cercare all’interno delle auto qualcosa da rubare, qualche moneta o altro.

Forse non sa che la gente, proprio per il ripetersi di atti vandalici nella stessa zona e in altre, dentro le auto non lascia più borse o oggetti di valore. Magari qualche centesimo nel porta oggetti. Tante lamentele da parte della gente hanno una giustificazione seria perché durante le feste di Natale era già accaduto un episodio simile nella stessa zona e tanti altri negli anni passati.