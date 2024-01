Vandali si accaniscono contro auto e bidoni

Nella notte fra giovedì e venerdì a Sant’Angelo di Gatteo si sono registrati fenomeni di vandalismo, con il danneggiamento di alcune autovetture e il rovesciamento di diversi contenitori della raccolta dell’organico. Lo ha reso noto il sindaco Roberto Pari che dice: "È un atto grave che non può essere ricondotto ad una semplice bravata. Ho preso subito contatti con i Carabinieri chiedendo una maggiore presenza. Sono però rammaricato nel constatare come ogni occasione venga utilizzata come il momento per fare la solita polemica politica sterile e fine a se stessa da parte della minoranza. Su questa vicenda la gestione della polizia locale in Unione o in Comune non c’entra assolutamente nulla. I servizi notturni, fuori dal periodo estivo in cui si hanno a disposizione anche gli stagionali, non sono mai stati garantiti con continuità, neppure quando il servizio era in Unione e non è ipotizzabile un servizio H24. Il fatto di aver riportato la Polizia Locale in Comune garantisce di poter impiegare meglio le risorse a disposizione". Roberto Pari aggiunge che sicuramente si può fare sempre più e sempre meglio per assicurare la migliore vivibilità possibile delle frazioni, ma che da chi ricopre incarichi pubblici in Consiglio Comunale si sarebbe aspettato una maggiore conoscenza della materia e della situazione. E conclude: "Farò sempre quanto in mio potere per il bene della nostra comunità".

e.p.