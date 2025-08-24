Vandelli, il basket è una questione di famiglia: "Terzo anno a casa: riparto dai giovani"

Si riparte. In casa della Cesena Basket 2005 sta per suonare la campanella di inizio della nuova stagione sportiva che la squadra del coach Marco Vandelli disputerà nel campionato di Divisione Regionale 1.

Vandelli, è al suo terzo anno da capo allenatore. "Ogni volta una sfida sempre nuova. E mai più semplice… Ma mi va benissimo così: adoro le sfide, alleno nella mia città, sentendomi parte integrate di un progetto che condivido appieno e con la fiducia della società".

Cronoprogramma? "Ufficialmente gli allenamenti inizieranno il primo settembre, ma nei fatti i giocatori sono già pronti. Questa settimana tanti di loro torneranno sul parquet, magari aggregandosi alle sedute delle giovanili o cimentatovisi da soli davanti al canestro. E’ proprio questo che caratterizza il nostro gruppo: l’inesauribile passione per la pallacanestro. Ho un esempio calzante. Quello di Filippo Rossi, leader della squadra, che aveva ricevuto anche offerte per andare a vestire altre maglie, a condizioni più vantaggiose. Le ha rifiutate tutte per restare con noi. Ama questo sport e ci dedica ogni momento libero".

I giovani sono il marchio di fabbrica del vostro progetto. "Sarà sempre così. E’ per loro che lavoriamo ogni anno, cercando di metterli nelle condizioni di dare il massimo. Facendoli divertire. Il che mi porta a dire che da queste parti il divertimento spesso va a braccetto con l’impegno e il sacrificio. Penso per esempio alla squadra under 19 Gold, che sarà allenata dal mio vice Lucio Paganelli e che costituirà una importante fetta della prima squadra: questi ragazzi durante la stagione si alleneranno 5 o 6 volte alla settimana e disputeranno due partite. A loro va benissimo così: alzare l’asticella dell’impegno porta anche a cimentarsi con sfide sempre più adrenaliniche".

Parliamo del roster. "Rispetto allo scorso anno perdiamo Pezzi, che andrà a Stoccolma dopo essersi aggiudicato un dottorato, Montaguti, che nonostante l’impegno profuso non riesce a far collimare sport e attività lavorativa e Ricci, che studierà a Bologna. Li sostituiremo con altri veterani che faranno da ‘chiocce’ ai nostri ragazzi".

Previsioni sul campionato? "Il livello cresce sempre. La formula è rinnovata e prevede due gironi da 16 squadre: le prime sei andranno ai playoff, l’ultima retrocederà e la penultima farà lo spareggio playout. Ci saranno trasferte più lunghe e impegnative e avversari quotati. Non vediamo l’ora".

Osserva da vicino anche il settore giovanile. "Conosco tutti i nostri ragazzi e in aggiunta sarò anche l’allenatore del gruppo under 17 silver, che promette bene. Allenerò il maggiore dei miei due figli: una sfida nella sfida, che però resterà entro i paletti del campo. Perché fuori, resto il babbo che parla poco di basket e si gode tanto la sua famiglia".

Una famiglia di cestisti. "E’ una decisione che hanno preso autonomamente e della quale sono entusiasta, perché conosco bene i valori di questa società, vedo il gruppo di amici che si è creato, la passione che mettono. Ho già vinto".

I figli da una parte, il padre dall’altra… "Mio babbo Ugo mi segue fin da quando ero ragazzino e ora è l’addetto agli arbitri: in campo è a due passi da me. Ne sono fiero, è un’emozione che vale doppio. Ma alla palla a due, tutto quello che non è basket esce dal radar. Penso solo a come fare per vincere".