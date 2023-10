Vanity Fair da martedì con il Carlino

Torna l’abbinamento gratuito tra Il Resto del Carlino e Vanity Fair. Da martedì prossimo e per tutto il 2024 i lettori che acquisteranno in edicola il nostro quotidiano riceveranno in omaggio il settimanale Vanity Fair. Nel numero del 25 ottobre con una copertina sulla cantante Madame (fotografata da Leonardo Scotti e intervistata all’interno) numerosi servizi e storie tra i quali un’anticipazione della biografia di Barbra Streisand, un ritratto dell’attore James Norton in lizza per interpretare il ruolo di 007, la regista Roberta Torre parla del suo film su Monica Vitti, Robert Kennedy jr no vax e complottista che aspira alla casa Bianca, oltre a servizi di moda, bellezza, living e rubriche con firme prestigiose.