Vanno in scena gli angeli della storia

Il "Miglior spettacolo dell’anno 2022" premiato col riconoscimento Ubu, approda al teatro Bonci domani alle 20.30 e domenica alle 16. Si tratta de "L’Angelo della storia", proposto, col pubblico sul palcoscenico, dal collettivo di ricerca teatrale Sotterraneo che ne firma idea e regia (con la scrittura drammaturgica di Daniele Villa), nell’ambito della rassegna "L’altro sguardo-Nuovi linguaggi della scena", di Ert-Teatro nazionale. In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. Il titolo prende spunto dall’opera del filosofo Walter Benjamin nel quale un angelo alato vede scorrere davanti ai propri occhi senza una connessione logica, né temporale, guerre, disastri ambientali, episodi bizzarri, personaggi noti e non, aneddoti storici passati: un viaggio in un continuo andirivieni, dai primordi della terra all’oggi, a varie latitudini geografiche. Quell’angelo vorrebbe fermarsi e poter rimediare a ciò vede di sbagliato nella storia dell’homo sapiens, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina verso il futuro.

"Questa tempesta - precisa la Compagnia Sotterraneo -, è ciò che chiamiamo progresso. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi e cerchi di resistere, non può fermarsi e intervenire, non può reincollare i pezzi e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla per aiutarci, se non altro perché gli angeli non esistono. Quale altro essere senziente potrebbe provare a ricomporre l’infranto, smontare le narrazioni e, volando o meno, finalmente girarsi per proiettare lo sguardo in avanti?" Lo spettacolo corale sottolinea l’irripetibilità del momento, frammenti di eventi che vengono fissati e annunciati su di un pannello luminoso che mescola le date e rappresenta false narrazioni, contraffazioni della realtà storica, innocue menzogne che ci siamo dati per rendere credibili impossibili verità: quel soldato giapponese rimase davvero per 22 anni nell’isola di Lubang senza sapere che la seconda guerra mondiale era finita? Eleonora di Castiglia, regina d’Inghilterra, dovette davvero partorire 16 figli affinché un erede maschio sopravvivesse e ricoprisse il ruolo di erede al trono? Il gatto Tommasino è stato realmente nominato erede universale di un’immensa fortuna lasciatagli da una ricca signora di Roma? La domanda è: noi esseri umani riusciremo finalmente ad orientare il nostro sguardo verso un futuro realizzabile, oppure, come l’angelo lasceremo sempre qualcosa indietro e ci limiteremo ad idealizzare ciò che verrà, che sarà fittizio come la grande balena bianca gonfiabile che alla fine si spiaggia sul palco?