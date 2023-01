"Vantaggi per l’ambiente ma anche per chi ci abita"

Architetta Alice Nasolini, dal suo osservatorio anche di vicepresidente provinciale di Cna, come valuta la sensibilità dei cesenati verso il tema delle ristrutturazioni in ottica di risparmio energetico?

"L’attenzione è alta, enfatizzata certamente dalle disposizioni fiscali legate a Superbonus e Ecobonus. Vivere in una casa più sostenibile ha tanti vantaggi, per l’ambiente, ma anche per chi la abita".

La pandemia ha fatto scoprire l’importanza di vivere in ambienti di qualità?

"L’approccio è certamente cambiato. Non è solo questione di design, ma soprattutto di funzionalità e vivibilità degli spazi. Aspetti tutt’altro che secondari".

Dunque chi ristruttura ora è più portato a orientarsi in questa direzione?

"Sì, a volte anche attraverso un processo progressivo. Nel senso che magari c’è chi parte dalla necessità di mettere mano al bagno e poi decide di allargarsi anche al resto della casa. Perché l’investimento porta con sé risultati concreti e tangibili".

Pure in termini di risparmio sui costi futuri delle utenze.

"Le case ecosostenibili cambiano le abitudini delle persone: il riscaldamento resta più spesso spento, d’estate i condizionatori servono meno… Ovviamente questo ricade anche sugli importi delle bollette".

Abitazioni, ma non solo.

"Allargandoci all’intero patrimonio immobiliare il quadro diventa multiforme. Penso per esempio agli alberghi della nostra riviera. Molti ormai hanno tanti anni alle spalle e necessiterebbero di interventi".

Il 2030 è molto vicino, gli edifici ai quali mettere mano sono tantissimi e i costi da sostenere dai proprietari decisamente importanti.

"E’ ovvio che parliamo di spese da dover programmare e ottimizzare, ma in realtà col giusto approccio il quadro non è proibitivo".

Da dove serve partire?

"Dalla diagnosi energetica, che permette di valutare la situazione attuale e illustrare con chiarezza quanto si potrà risparmiare dopo aver reso efficiente un’abitazione. Si possono anche programmare piani di interventi pluriennali, in modo da spalmare i costi e intanto cominciare a beneficiare dei vantaggi".

Cosa dice dei materiali?

"Le alternative al cemento armato ci sono. Il legno non è ancora molto diffuso dalle nostre parti, mentre piace l’idea della struttura in ferro, chiusa a coibentata in cartongesso. Che ha anche ottimi vantaggi sul piano dell’antisismica".

l.r.