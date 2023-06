Variazione di Bilancio da 11,2 milioni, Acerbi illustra le misure post-alluvione

Nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio l’assessore al bilancio Camillo Acerbi ha illustrato la variazione di bilancio di 11,2 milioni, un importo considerevole, anche se non al pari di quella di un anno fa, come egli stesso ha ricordato, che era nell’ordine di un importo di venti milioni. Oltre due milioni, ha messo in luce Acerbi, riguarderanno interventi del post-alluvione, che hanno subito i maggiori danni in seguito alla esondazione e i successivi problemi scaturiti.

Le misure legate all’alluvione sono di quattro tipologie e assommano a due milioni di euro: aiuti alle famiglie sfollate, gestione degli sportelli straordinari per le pratiche di richiesta dei contributi, pulizia delle caditoie e dei fossi altre spese correnti, ripristino di edifici pubblici danneggiati.

Più in dettaglio la prima voce degli aiuti alle famiglie sono inserite in variazione di bilancio tre misure per un totale di mezzo milione di euro, interamente finanziati con le donazioni ricevute sul conto corrente comunale salite a quota 920mila euro. È previsto un bando per la ricerca di alloggi in affitto da mettere a disposizione delle famiglie sfollate che non hanno la possibilità di rientrare a breve nelle proprie abitazioni e che si trovano momentaneamente ospitate i situazioni temporanee. Si tratta di qualche decina di nuclei. Il Comune si intesterà il contratto e misura per famiglie sfollate che hanno trovato autonoma sistemazione. Una seconda misura sarà un contributo mensile dai 400 ai 900 euro liquidato da agosto. Per il ripristino e la risagomatura di fossi, pulizie di caditoie e fogne ostruite dal fango sono destinati 800milaeuro, tutti finanziati con i risparmi derivanti dalla sospensione della restituzione dei muti della Cassa Depositi e Prestiti.

Al ripristino in conto capitale del patrimonio comunale danneggiato, scuole, impianti sportivi, edifici pubblici, parchi, strade e altre infrastrutture sono destinati 420milaeuro.

a.a.