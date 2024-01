Vasca sulle sponde del Rio Marano. Uno scudo contro le esondazioni

La sicurezza in relazione alle piene lungo le sponde del torrente Rio Marano migliorerà di 20 volte rispetto alla situazione attuale. Il che vuol dire passare dall’attuale rischio medio di un’esondazione ogni 5-10 anni, a una possibilità ogni 200. Un miglioramento più che sensibile in una zona della città, quella che tocca l’area di Case Finali, nella quale da anni i problemi legati agli allagamenti sono un tema perennemente attuale. Il consorzio di Bonifica supervisionerà in effetti la realizzazione di una cassa di espansione che costerà sei milioni e 700.000 euro finanziati grazie ai fondi messi a disposizione dal governo tramite il commissario straordinario all’alluvione, il generale Figliuolo. Prima di poter pensare di aver effettivamente risolto il problema servirà però aspettare ancora un tempo quantificabile in anni, dal momento che a oggi le stime parlano di una conclusione dell’opera tra il 2026 e 2027. "Entriamo nella fase cruciale – ha commentato ieri il sindaco Enzo Lattuca facendo il punto della situazione insieme all’assessora all’ambiente Francesca Lucchi e ai rappresentanti del consorzio di Bonifica –. La progettazione esecutiva della nuova cassa di espansione di Rio Marano è pronta e ora si può dare avvio all’iter amministrativo riguardante l’appalto dei lavori e la cantierizzazione dell’area. La realizzazione di una cassa di laminazione delle piene del Rio Marano. Inoltre, data la vicinanza dell’opera con la città e viste le richieste del quartiere Fiorenzuola, la proposta progettuale è idonea ad un futuro utilizzo della cassa anche come area verde attrezzata a parco urbano pubblico, con piantumazioni, arredi e percorsi ciclo-pedonali, creando un collegamento tra le zone ricreative vicine e la vallata del Rio Marano".

La collocazione prescelta per la cassa è immediatamente a sud della via Emilia, in destra idraulica del Rio Marano, a monte del ponte della via Emilia. Il volume utile è di circa 187.000 metri cubi su di un’area occupata di circa 9 ettari, l’equivalente di 18 campi da calcio. L’area è però di proprietà privata e dunque il primo passo da compiere sarà quello dell’espropriazione dei terreni, che appartengono a diversi proprietari. Per questa procedura sono stati stimati costi di circa 600.00 euro, che rientrano nel montante dei sei milioni e 700.00 finanziato dalla struttura commissariale. L’auspicio è quello di arrivare alla validazione del progetto e della pubblicazione della gara d’appalto entro questa primavera, per poi assegnare i lavori a inizio 2025. Il cantiere dovrebbe avere una durata di circa due anni. Sul tema erano intervenuti anche la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e il dirigente locale dello stesso schieramento Marco Casali, sottolineando quanto l’intervento del Governo sia stato risolutivo, dopo anni nei quali, pur davanti al problema, non era mai stata effettuata alcuna opera. Il sindaco Lattuca ha replicato gettando acqua sul fuoco: "E’ vero che si parla della questione dal 2006 – ha commentato – ed è vero che da circa sei anni il Consorzio di Bonifica ha preparato un progetto. Il punto però è che in Italia quando si parla di intervenire sui temi idrogeologici non in fase emergenziale, i fondi sono sempre difficilissimi da trovare. E su questo la responsabilità è di tutti e nessuno può tirarsi fuori. Ora ci sono e non si possono fare distinzioni sul fatto che siano del governo o di qualcun altro. Sono dei cittadini, punto".