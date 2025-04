Vasi rubati dalla tomba di Bagnolini

I ladri del cimitero non risparmiano nemmeno la tomba dell’ex presidente del Cesenatico calcio ed imprenditore Matteo Bagnolini. Lo ha denunciato il figlio Peter Bagnolini, pubblicando sui social la foto della tomba con i due vasi di fiori che aveva da poco acquistato e la foto della tomba come l’ha trovata sabato, priva appunto dei due vasi. Non è la prima volta che si registrano furti al cimitero, in passato sono stati asportati canali di gronda e pluviali in rame del valore di varie migliaia di euro nelle tombe di famiglia.