Vassallo, il sindaco pescatore: stasera incontro al Moderno

Stasera alle 21 il cinema teatro Moderno ospiterà l’evento "Ricordando il fratello Angelo, il sindaco pescatore. Dario Vassallo incontra i cittadini". L’idea è del Lions Club del Rubicone che invita la città a conoscere Dario Vassallo, autore, tra i tanti, del libro "Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore". Angelo, fratello di Dario, è stato il primo cittadino di Pollica in provincia di Salerno, dal 1995 al 2010, assassinato dalla camorra, da lui combattuta per amore della propria città. Una lotta che vide Pollica, sotto il suo governo, vivere una stagione di rinascita e fioritura internazionale dal punto di vista turistico. Alla vicenda di Angelo Vassallo è dedicata anche la fiction "Il sindaco pescatore", regia di Maurizio Zaccaro, con Sergio Castellitto, tratta dall’omonimo libro di Dario Vassallo. Maurizio Zaccaro sarà presente al cinema teatro Moderno per arricchire la serata con il proprio contributo. Ingresso libero.

Domani alle 9.30 Dario Vassallo incontrerà nell’aula magna gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone. Saranno 32 le classi, in parte in presenza nell’aula magna e in parte in collegamento da remoto, a partecipare a questa occasione straordinaria di educazione alla cultura della legalità e di crescita personale. Il progetto è ideato da Lions Club del Rubicone, sotto la cura di Elvis Bianchi, presidente Lions Club Rubicone, Salvatore Pagano cerimoniere Lions, Teresa Casalaspro e Luciana Sancisi, referenti scuola del Lions Club Rubicone, con la collaborazione di Mauro Tosi, dirigente del "Marie Curie" e del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, con il sostegno di RomagnaBanca.

Ermanno Pasolini