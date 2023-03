Vecchia Pescheria, alla scoperta dell’archivio fotografico della città

Alla scoperta dell’archivio fotografico della città con la guida degli apprendisti-ciceroni dell’istituto ’Marie Curie’. Un progetto tutto a chilometro zero quello per le Giornate Fai di Primavera che sabato 25 e domenica 26 marzo vedranno protagonista l’archivio fotografico cittadino e i suoi tesori. Dalle collezioni di albumine con i ritratti dei savignanesi che si distinsero nelle guerre risorgimentali, alle preziose fotografie inviate dai concittadini ai familiari dalle trincee della prima guerra mondiale, alle cartoline postali fino ad arrivare alla sezione di fotografia contemporanea che comprende anche l’intero fondo del reporter riminese Marco Pesaresi.

Apprendisti ciceroni saranno un gruppo di studenti che hanno costruito un itinerario ad hoc. Il percorso espositivo è allestito nella galleria al pianterreno della Vecchia Pescheria. Dal 2015 è sede della scuola comunale di Musica ’Secondo Casadei’. Il progetto, ideato da Jessica Andreucci, Massimiliano Ottaviani e Giuseppe Pazzaglia, rientra nel percorso che Savignano sta compiendo verso la fototeca comunale, la cui apertura è prevista per il 2024 all’ex Monte di Pietà. Dice il sindaco Filippo Giovannni (nella foto in una sala): "La passione di Savignano per la fotografia compie 32 anni, tante sono le edizioni del Si Fest. Tutti sono invitati a vedere in azione questo bellissimo tandem tra i nostri giovani e la fotografia".

Le visite si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 dalle 9.30 alle 18. L’ingresso è libero. L’archivio fotografico sarà aperto al pubblico anche sabato 1 e domenica 2 aprile e sabato 8 e domenica 9 aprile (10-13 e 15-18).

Ermanno Pasolini