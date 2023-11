Veglia di preghiera per vittime e sopravvissuti degli abusi

Stasera alle 21, nella chiesa di San Rocco di Cesena si terrà la veglia diocesana di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. "La bellezza ferita" è il tema della veglia. L’appuntamento è promosso dall’Ufficio diocesano per la tutela dei minori, istituito il 20 novembre 2019. L’équipe dell’ufficio è composta da don Andrea Budelacci (canonista), Alberto Pracucci (avvocato), Silvia Pracucci (avvocato), Francesco Zanotti (direttore Ufficio comunicazioni sociali). La referente è Floriana Tappi. L’addetta al Centro di ascolto è Susi Lugaresi. La sede è in via San Carlo, 316, a San Carlo di Cesena, cell. 371 4521115, tutelaminori@cesena-sarsina.chiesacattolica.it