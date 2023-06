Veicoli a guida autonoma in sperimentazione all’Università

Utilizzare veicoli sicuri ed ecologici e diminuire il traffico nei centri urbani è la mission del progetto (di cui il Comune di Cesena è partner) che prende avvio oggi a Bialystok, in Polonia, ’Ginevra: Governance of transformative innovation in Central European cities: the Av case’. L’Amministrazione prenderà parte al meeting che sarà ospitato dalla città polacca oggi e domani. A dicembre nell’ambito dell’Interreg Central Europe, relativo allo ’Sviluppo territoriale integrato in Europa’, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 210 mila euro che utilizzerà per pianificare e programmare azioni in grado di rispondere alle nuove sfide della mobilità urbana attraverso l’utilizzo della tecnologia dei veicoli a guida autonoma per il trasporto pubblico. Un nuovo tipo di tecnologia che consentirà alle smart city di utilizzare veicoli autonomi sicuri ed ecologici, di alleggerire il traffico e nei centri urbani, e sviluppare nuovi servizi di mobilità urbana innovativi. "La sperimentazione di questo nuovo modello di viabilità a guida autonoma – commenta l’assessore Francesca Lucchi – interesserà l’area universitaria dell’ex Zuccherificio, frequentata da oltre cinque mila studenti".