Veicoli frigo negli stalli riservati ai disabili

Due veicoli frigo parcheggiati negli stalli riservati ai disabili. Marino Savoia denuncia pubblicamente il caso con una foto e chiede polemicamente all’amministrazione comunale: "erano veicoli di persone con disabilità?".

"Come ben sa – gli risponde a stretto giro di posta l’assessore comunale Carlo Verona – le auto provviste di tagliando disabili posso parcheggiare gratuitamente anche sugli stalli blu in questo caso quelli presenti in viale Carducci. Rimanendo in prossimità di piazza della Libertà sono presenti 3 stalli dedicati in via Vescovado, 3 stalli in via Aldini, almeno 1 stallo in via Martiri d’Ungheria".