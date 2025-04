"Veicoli pesanti, installare varchi elettronici"

Per il consiglio comunale del 10 aprile il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi presenterà una mozione per impegnare la giunta a installare varchi elettronici volti a monitorare e controllare il passaggio di veicoli pesanti nelle vie del territorio cesenate soggette a divieto di transito.

"Uno dei punti più critici segnalati – rimarca Cesena Noi che ha come consiglieri Marco Giangrandi (nella foto) e Denis Parise – riguarda il segmento stradale compreso tra la rotonda San Cristoforo e l’ingresso della Secante. Su questo tratto, il Comune di Cesena ha emesso un’ordinanza che impone la deviazione del traffico dei mezzi pesanti, consentendo il passaggio solo ai veicoli diretti alle attività locali. Simile divieto è stato imposto anche da Anas sulla Secante prima della confluenza della via San Cristoforo".

"Tuttavia, nonostante i divieti – prosegue Cesena Siamo Noi – il problema del traffico pesante persiste, suscitando lamentele dei residenti della zona, così come per altre zone periferiche della città dove sono attive analoghe interdizioni. La mozione prende in considerazione diverse problematiche legate al mancato rispetto dei divieti dei mezzi pesanti, tra cui il rischio sulla sicurezza e l’accessibilità dei residenti, le forti vibrazioni che provocano danni alle abitazioni e ne riducono il valore immobiliare, l’aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico, con il superamento dei limiti di legge, l’impossibilità per la polizia locale di presidiare costantemente le zone interessate per garantire il rispetto dei divieti".

Cesena Siamo Noi sottolinea inoltre che ad aumentare la preoccupazione dei residenti si aggiunge anche il problema per la rotonda a raso all’uscita della Secante sulla via San Cristoforo, preventivata per un costo di 1.500.000 euro soluzione proposta dall’amministrazione, senza un reale ascolto delle alternative suggerite dai cittadini".