Veleggiata di barche storiche per il cessate il fuoco a Gaza

Una veleggiata con barche storiche nel porto canale di Cesenatico a sostegno della Global Sumud Flotilla. E’ l’iniziativa in programma sabato, promossa da Cgil Forlì- Cesena, Anpi Cesenatico, Anpi Forlì- Cesena, Legambiente Forlì- Cesena, Libera Forlì- Cesena, Mani Rosse Antirazziste Forlì e con il sostegno della Rete democratica e antifascista di Cesenatico. L’iniziativa inoltre sarà realizzata con il patrocinio del Comune di Cesenatico e della Provincia Forlì- Cesena. Il ritrovo è alle 10 sul porto canale di fronte al Comune di Cesenatico, per il ‘Laboratorio barche di carta e di pace’: saranno costruite piccole barchette contenenti messaggi pace. A seguire, in collaborazione col Museo della Marineria, si terrà la veleggiata delle barche storiche lungo il porto canale con le bandiere della pace e della Palestina. "Nei giorni in cui imbarcazioni della Global Sumud Flotilla stanno partendo da numerosi porti del mondo per navigare verso Gaza - spiegano gli organizzatori - sfidare l’embargo, portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e rompere il silenzio sul genocidio in atto, abbiamo pensato a questo momento di condivisione per continuare a chiedere il cessate il fuoco immediato, per l’arrivo degli aiuti umanitari alla popolazione Palestinese, per il rispetto dei diritti umani e per la solidarietà internazionale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, anche a chi vuole unirsi con la propria imbarcazione alle barche storiche fuori dal porto". Tutte le adesioni all’iniziativa da parte delle realtà locali saranno inoltre lette in piazza "come gesto di partecipazione e testimonianza solidale".