Veleggiata per dire basta all’assedio di Gaza

Un’onda di pace e solidarietà ha attraversato ieri Cesenatico. Dal Porto Canale sono partite le due barche storiche con a bordo istituzioni e associazioni promotrici, affiancate da 13 imbarcazioni storiche e private e dalla motonave New Ghibli, che ha ospitato oltre 200 persone. Una veleggiata simbolica che ha dato forza e visibilità al messaggio della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale non violenta che sta attraversando il Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza. Il corteo lungo le vie di Cesenatico, con più di 400 partecipanti, si è colorato di bandiere della Palestina e della Pace, trasformando la città in un porto aperto di dignità e solidarietà. Bambini, bambine e adulti hanno realizzato circa 300 barchette con messaggi di pace, consegnando alla manifestazione un segno di speranza e creatività condivisa. L’organizzazione è stata curata da Cgil Forlì Cesena, Anpi, Legambiente, Libera, Mani Rosse Antirazziste, la Rete Democratica e Antifascista di Cesenatico, con il patrocinio del Comune e della Provincia. Il messaggio è stato chiaro e forte: scegliere la pace significa schierarsi: con l’umanità contro la violenza, con la giustizia contro l’arbitrio. La manifestazione ha ribadito la richiesta urgente che l’Italia fermi l’invio di armi a Israele, che l’Unione Europea sospenda l’Accordo di Associazione con Israele, che venga riconosciuto lo Stato di Palestina e aperto un corridoio umanitario per Gaza.