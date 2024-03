Velox e incidenti. Cittadini ancora sul piede di guerra

L’incidente di lunedì scorso sulla Statale Adriatica all’altezza del supermercato Famila ha alimentato nuovamente la polemica dei no velox, anche se il fatto non ha nulla a che vedere con quanto accaduto in precedenza. Il sinistro ha coinvolto tre utilitarie, fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma si tratta dell’ennesimo caso di una violazione, visto che c’è la doppia linea e nessuno dovrebbe sorpassare o deviare in quella zona proveniente da Rimini in direzione Ravenna.

Lo scontro ha riportato sui social la questione della sicurezza, con la pasionaria Lilly Giordano, capofila della petizione contro l’autovelox installato lo scorso anno sulla rampa del cavalcavia in direzione Nord, che ha colto subito l’occasione per tornare sulla polemica che pareva essere spenta, dopo le ultime notizie inerenti l’attesa sulle decisioni della Prefettura e della Procura sui ricorsi presentati nelle settimane scorse.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sulla base delle notizie apprese dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico e dalla Polizia locale, una vettura proveniente da Rimini in direzione Ravenna, avrebbe imprudentemente svoltato a sinistra per raggiungere il parcheggio del supermercato Famila. Dalla parte opposta sarebbe arrivata un’altra autovettura che l’avrebbe centrata, con il coinvolgimento di un’altra autovettura che ha tamponato perchè non rispettava la distanza di sicurezza o perchè la persona al volante era distratta, oppure per entrambe le cause.

Fatto sta che i danni alle vetture ci sono stati, mentre due persone alla guida hanno riportato lievi lesioni per le compressioni al torace delle cinture di sicurezza. Alla fine, come si suol dire, tutto bene ciò che finisce bene, ma è evidente che la viabilità va controllata in questo tratto della Statale Adriatica all’altezza di Cesenatico Ponente, visto che molti automobilisti evidentemente non riescono a comprendere l’importanza di rispettare la segnaletica e gli elementari diritti di precedenza e distanze di sicurezza.

La Giordano ha annunciato di andare in Prefettura, sostenendo che l’autovelox installato al termine del cavalcavia non serve a evitare gli incidenti. Il Comune e le forze dell’ordine continuano a sostenere che il problema è legato al mancato rispetto del codice della strada e all’imprudenza. Inoltre, nel quadro delle competenze, viene ribadito che sulla decisione di installare l’autovelox in quel punto c’è la pronuncia del prefetto e dell’Anas, ma c’è anche una decisione condivisa con la Polizia stradale, in quanto proprio dalla fine del cavalcavia c’è la tendenza degli automobilisti a premere sull’acceleratore in direzione Nord.

Giacomo Mascellani