Vena Mazzarini allagata: chiuso il tratto tra via Bologna e viale Trento

La vena Mazzarini è ancora allagata. Il tratto terminale del canale lungo un chilometro che taglia trasversalmente l’abitato di Cesenatico, dopo le piogge abbondanti dello scorso venerdì, si presenta con un livello dell’acqua eccezionalmente alto, che non rende fruibili i marciapiedi nel tratto compreso fra il ponte ciclopedonale di via Bologna e viale Trento.

Non ci sono danni per le attività commerciali e le abitazioni dell’isolato, in quanto non vi sono edifici affacciati direttamente sulla Vena che prende il nome dall’ingegnere che la progetto nel secolo scorso.

L’innalzamento inatteso del livello dell’acqua che si è verificato all’interno del canale, è stato causato da un afflusso d’acqua piovana superiore alla portata che riescono a sostenere le pompe del cantiere per la ricostruzione del ponte di viale Roma, che ha necessitato nei mesi scorsi di un’opera di sbarramento.

L’afflusso di acqua proviene dall’impianto di sollevamento di acque bianche denominato "Dano", che affluisce nella vena. I tecnici comunali stanno monitorando la situazione insieme alla ditta incaricata di eseguire i lavori sul ponte di viale Roma, che ha già ricevuto l’ordine di servizio per il potenziamento attraverso motopompe aggiuntive. In una nota il Comune ritiene di poter ripristinare il normale livello dell’acqua nel giro di pochi giorni.

All’ingresso e all’uscita dei due marciapiedi allagati sono stati messi dei nastri biancorossi per impedire l’accesso, ma dei ragazzini li hanno divelti per poi andare a giocare in sella a delle biciclette per fare spruzzi d’acqua.

g.m.