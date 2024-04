Vena Mazzarini allagata. Problema risolto, i marciapiedi sono liberi

È stato risolto il problema del tratto di Vena Mazzarini allagata. L’ultima parte del canale, fra il ponte ciclopedonale di via Bologna e viale Trento, era stata coperta lungo i marciapiedi, in seguito alla pioggia intensa dell’altra settimana. L’afflusso d’acqua piovana è stato superiore alla portata che riescono a sostenere le pompe del cantiere per la ricostruzione del ponte di viale Roma, che ha necessitato nei mesi scorsi di un’opera di sbarramento. A distanza di giorni le pompe avevano mostrato di non essere sufficienti, così il Comune ha sollecitato la ditta appaltatrice a potenziare gli impianti.