Vena Mazzarini, pesci morti per carenza di ossigeno

Una moria di pesci si è verificata ieri mattina nel tratto terminale della Vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato di Cesenatico, dal porto canale fino a viale Trento. Non è la prima volta che capita e la causa è legata alle alte temperature dell’acqua che rendono la vita dei pesci molto più difficile e a condizioni di anossia, cioè carenza di ossigeno nell’acqua, loro elemento vitale. I primi pesci morti sono stati notati nella serata di mercoledì e ieri mattina ce n’erano parecchi, nel tratto compreso fra il ponte di via Bologna e viale Trento, dove un tempo c’era il primo delfinario d’Europa. L’allarme lanciato da alcuni passanti è stato preso in carico dagli uffici del Comune, che hanno contattato la società Mito Sistema Ambiente, impresa specializzata anche nella raccolta e smaltimento di animali. Una squadra è entrata in azione ieri mattina, usando anche un pattino e piccole reti, per raccogliere i pesci e conferirli in discarica.

Il sindaco Gozzoli non è preoccupato: "La moria di pesci di ieri ha immediatamente attivato i controlli di Arpae e Ausl, i cui tecnici hanno accertato che si tratta di anossia, cioè una mancanza di ossigeno, dovuta al caldo. Non c’è nulla di particolarmente preoccupante e abbiano subito attivato la ditta specializzata che in mattinata si é occupata di pulire il tratto di Vena Mazzarini interessato dal fenomeno".

g.m.