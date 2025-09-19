Vende hashish a due ragazzi: spacciatore denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico nei giorni scorsi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni di Savignano e San Mauro Pascoli, con gli obiettivi principali di contrastare i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti, che sono due problemi molto sentiti in riviera. Sono state prese di mira in particolare le aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e le arterie stradali più frequentate. Complessivamente sono state denunciate quattro persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Il primo a finire nella rete è un ragazzo incensurato, colto sul fatto mentre vendeva due dosi di hashish ad altri due giovani; la perquisizione ha portato al rinvenimento ed al sequestro di altri 75 grammi di hashish. Il pusher deve rispondere del reato di detenzione e spaccio di droga, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Un uomo ed una donna sono stati invece denunciati per tentato furto, poiché sorpresi, in due diverse circostanze avvenute all’Iper Rubicone di Savignano Mare, a tentare di occultare nella propria borsa sette bottiglie di alcolici del valore di un centinaio di euro nel primo caso e di impossessarsi di capi di abbigliamento e bottiglie di super alcolici del valore di svariate centinaia di euro nel secondo caso. Un giovane della zona già noto per dei precedenti, è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi, dopo essere trovato in possesso di un portafoglio risultato rubato qualche giorno prima ad un turista, ed una pinza di metallo di medie dimensioni, oltre ad una dose di hashish sottoposta a sequestro, per la quale è stato segnalato alla Prefettura.

g.m.