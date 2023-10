Vendemmia, motoraduno alla Cantina

La Cantina di Cesena è in festa oggi e domani in coincidenza con la parte finale della vendemmia. Come di consueto lo farà in compagnia dei motociclisti che, approfittando anche di questa imprevista ottobrata estiva, arriveranno da tutta Italia per la tredicesima edizione della Motovendemmia, raduno aperto a tutte le moto organizzato dal Moto Club Paolo Tordi col patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana.

Questa mattina le iscrizioni inizieranno alle 9.30 nel piazzale della Cantina di Cesena a Diegaro, dove ci sarà un’esposizione di moto d’epoca, e andranno avanti fino alle 12.30, poi nel pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30. E’ previsto un giro turistico a Bertinoro con visita alla Rocca Vescovile dove ha sede il centro universitario Ceub. Nel pomeriggio ci sarà l’apertitivo presso il punto vendita della cantina e alle 20 la cena.

Domani, domenica, iscrizioni dalle 9.30 alle 12.30. Alle 11 partità il giro turistico alla scoperta delle colline cesenati, poi ci sarà l’apertitivo e il pranzo; alle 14 le premiazioni. Nel piazzale della Cantina di Cesena esposizione di nauto e moto d’eposa, le novità delle concessionaria cesenati, corso Hobby Sport con Mini Motard per ragazzini dai 6 ai 14 anni con istruttori della FMI.