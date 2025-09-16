Vendevano giochi pericolosi e armi improprie, attività nei guai

Due commercianti sono stati denunciati dalla Polizia locale perché vendevano degli oggetti non regolari e potenzialmente pericolosi. È accaduto nel fine settimana, quando gli agenti si sono concentrati su alcuni negozi nella zona di Villamarina ed in particolare in viale delle Nazioni, l’importante strada della zona turistica a confine con Gatteo a Mare. Al termine dei controlli sono stati denunciati a piede libero due imprenditori bengalesi, accusati della vendita di giocattoli e peluche privi della marchiatura CE e dunque pericolosi, specie per i bambini. Molti di questi giocattoli sono risultati infatti composti da materiale tessile e da componenti in plastica facilmente asportabili e tali da causare il rischio di soffocamento. Gli agenti hanno sequestrato la merce ai fini della confisca ed hanno elevato anche sanzioni per 3mila euro. In un altro negozio sono state rinvenute in vendita armi improprie. Si tratta di ’stelle ninja’ vendute come oggetti comuni o articoli regalo, ma si tratta in realtà di articoli in metallo composti da 5 lame affilate atte alla perforazione e classificate come armi da lancio, tirapugni con coltello ad apertura servoassistita, armi bianche da botta e coltelli a serramanico con apertura a farfalla. Essendo il titolare sprovvisto della licenza necessaria al commercio, tutte le armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro probatorio e il commerciante straniero denunciato all’autorità giudiziaria. L’assessore Mauro Gasperini è soddisfatto dell’operazione: "Ringrazio il comando della Polizia locale che proseguirà nell’attività di controllo delle attività, perché non è tollerabile che sul territorio sia messa in vendita merce pericolosa e che un pubblico spesso composto da minori, possa avere accesso a un vero e proprio arsenale".

g. m.