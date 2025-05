Vendite boom per le auto usate. E le ibride preparano il sorpasso

Cambiano i tempi, cambiano i gusti, cambiano le esigenze di un popolo di consumatori che, su tanti fronti sta valutando con crescente interesse anche l’acquisto di prodotti attraverso canali che non prevedano soltanto il ‘nuovo’. Il mercato dell’auto è certamente uno dei più rappresentativi a riguardo, per via di una serie di fattori che in particolare a partire dagli anni della pandemia, hanno spinto anche i cesenati a valutare altre forme di acquisto. "Dal 2020 – confermano dalla concessionaria Ferri - le vendite di auto usate a clienti privati sono cresciute di oltre il 67%, trainate da una domanda sempre più orientata verso veicoli efficienti e soluzioni ibride. Se infatti nel 2020 l’ibrido rappresentava una quota marginale del mercato, oggi supera il 20% delle vendite totali, contribuendo a una crescita complessiva del 24,4% del comparto". In base ai dati forniti dal Gruppo Ferri, tra i principali riferimenti in Romagna nel settore automotive, il quadriennio 2020–2024 ha segnato non solo un incremento dei volumi, ma anche un cambiamento strutturale nelle preferenze dei consumatori. Le alimentazioni tradizionali hanno registrato un progressivo calo: il diesel è passato dal 60% al 52,7% del totale, la benzina dal 23,3% al 20,5%, e il gpl dal 13,4% al 7,2%. Al contrario, le motorizzazioni ibride e plug-in hanno guadagnato ben 16,7 punti percentuali, passando dallo 0,08% al 16,8%, diventando di fatto uno dei segmenti chiave del mercato, con le vetture elettriche che iniziano a conquistare la loro quota di mercato anche nel settore usato. I dati del primo trimestre 2025 confermano il trend: +20,5% di vendite a privati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mix di motorizzazioni continua a evolvere: il diesel scende al 48,6%, mentre l’ibrido sale al 22,3%.

Quanto accaduto durante e subito dopo la pandemia ha giocato in effetti un ruolo di catalizzatore per il mercato dell’usato, prima di tutto per via del fatto che a causa della difficoltà nel reperire componenti, i modelli nuovi o ‘in pronta consegna’ erano diventati se non introvabili, di difficile reperibilità, a costi che nel frattempo sono aumentati, complice anche l’esplosione dell’inflazione. "I lunghi tempi di attesa per la consegna dei modelli nuovi – confermano dal Gruppo Ferri - hanno spinto molti clienti a rivolgersi all’usato, determinando anche un sensibile aumento dei prezzi. Anche una volta rientrata l’emergenza, il trend non si è però invertito: segno evidente di un cambiamento duraturo nelle abitudini di acquisto". È mutato anche il modo in cui i clienti si informano e acquistano, visto che la digitalizzazione imposta dal periodo pandemico ha accelerato l’adozione dei canali online. "Tra il 2020 e il 2024, le richieste di contatto digitale ricevute dal nostro gruppo – spiega l’amministratore unico Mauro Ferri - sono cresciute di oltre il 200%. Essere una concessionaria radicata nel territorio e in grado di offrire veicoli usati certificati con oltre 75 controlli tecnici e una garanzia valida in tutta Europa ci ha permesso di conquistare la fiducia di clienti anche da regioni lontane e dall’estero. C’è in ogni caso ancora una fascia di clientela che desidera vedere e toccare con mano la vettura prima di acquistare e per questo, tra i progetti del 2025 stiamo valutando l’apertura di nuovi spazi espositivi dedicati all’usato, in punti strategici della Romagna. Inoltre, insieme a Cesena Fiera, stiamo esplorando la possibilità di organizzare in autunno la prima Fiera dell’Usato in Romagna, coinvolgendo tutti gli operatori locali del settore".