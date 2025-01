Il Marassi (o Luigi Ferraris) di Genova, il più antico impianto calcistico italiano in attività (inaugurato nel 1911), è uno degli stadi in assoluto più suggestivi d’Italia, in gran parte in legno, con un’atmosfera all’inglese unica. Una trasferta, quella che attende i tifosi romagnoli per seguire la squadra in casa della Sampdoria, da 800 chilometri complessivi, oltretutto di venerdì sera. Fino ad ora il Cesena fuori casa ha stentato tantissimo, una sola vittoria a Cittadella, prestazioni nella prima parte del girone di andata anche buone ma sfortunate, più di recente invece opache e deludenti. Forse, anche per questo motivo, i dati che ha raccolto ‘StadioPostaCards’ inerenti alle presenze dei tifosi bianconeri in trasferta (aggiornati al 28 dicembre) non sono elevati, inoltre non sono ancora stati disputati lontano dalla Romagna due derby come quelli con il Modena e la Reggiana, accessibili facilmente ai supporter nostrani. Al momento in questa particolare graduatoria ‘da viaggio’ il Cesena è al quattordicesimo posto considerando la media di tifosi a trasferta tenendo conto che non tutte le formazioni cadette hanno disputato lo stesso numero di impegni esterni. La squadra di Mignani, nei dati presi in esame, ha giocato nove gare portando in totale nei vari settori ospiti 4.095 spettatori di fede bianconera, una media a partita di 455 appassionati che vede quindi il club romagnolo al quattordicesimo posto. La speciale classifica è guidata dal Catanzaro con 1.111 tifosi, seguono nell’ordine Bari 1.059, Salernitana 1.000, Mantova 866, Palermo 831, Modena 798, Pisa 722, Reggiana 651, Sampdoria 630, Brescia 561, Cosenza 558, Juve Stabia 514, Cremonese 485, appunto il Cesena 455, Spezia 432, Carrarese 428, Sassuolo 177, Frosinone 108, Cittadella 105, Sudtirol 34. A ieri, per la trasferta di venerdì, erano stati venduti 358 biglietti per il settore ospiti.