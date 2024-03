Venduti in un giorno i primi 588 biglietti

Fuori il settore ospiti, avanti la tribuna A. I primi 588 biglietti disponibili per la partita Vis Pesaro-Cesena di domani (inizio 20.45) sono esauriti in appena un giorno: da ieri alle 17 è aperta la prevendita per i posti in tribuna A (25 euro intero,

22 euro ridotto, 1 euro ridottissimo). Una soluzione a due step, quest’ultima, trovata dopo la presa di posizione della Curva Mare: "Troppi pochi biglietti disponibili, tiferemo per il Cesena,

ma fuori dallo stadio".

E sebbene ancora una volta i tifosi bianconeri non abbiano tradito la loro fede, dimostrando un attaccamento notevole anche in trasferta, il ’contentino’ non basta a convincere la compagine degli ultras, che ancora non hanno cambiato idea.