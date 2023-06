Venerdì al via ’Reverso 2023’

Venerdì alle 21.30 a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, per la rassegna ’Reverso 2023’, Roberto Mercadini presenterà ’Fuoco nero su fuoco bianco’. Sabato, invece, dalle 19 in piazza Mazzini e nelle vie del centro ’Disco tagliatella’, tagliatelle e dj set a cura di Made in San Mauro Pascoli.

Domenica alle 21.30 a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, Rick du Fer in ’Cogito ergo live’ per la rassegna Reverso. Lunedì 19 alle 21.15 nel Giardino di Casa Pascoli ’Cortocircuiti narrativi’ rassegna letteraria. Davide Toffolo presenta "Bestiario", reading e concerto.