Venerdì di luglio, è subito polemica "Eventi estivi? Ci hanno copiato"

di Luca Ravaglia

"La priorità che devono avere gli operatori commerciali del centro storico di Cesena in relazione alle iniziative che si svolgono nel cuore della città nei vari momenti dell’anno, compresi i ‘Venerdì di luglio’ deve essere quella della programmazione. Perché farsi trovare sempre all’ultimo minuto con gli eventi ancora da stabilire porta una cattiva gestione delle risorse e a un’offerta che perde di competitività". L’analisi è di Fabrizio Faggiotto, presidente dell’associazione ‘Centro Anch’Io’ , intervenuto sul tema in scia all’avvio degli eventi che durante il mese di luglio terranno compagnia ai cesenati ogni venerdì sera.

Faggiotto, un gruppo di operatori ha annunciato di voler costituire un gruppo formato da una quartina di attività per chiedere maggiore rappresentanza in Comune. Ci sono le associazioni di categoria e ci siete voi; troppa frammentazione?

"Non importa chi è iscritto a che cosa, ciò che davvero conta è l’unità di intenti. Serve avere una voce comune e presentarsi in Comune con proposte credibili da perseguire insieme. Sul caso specifico auguro buona fortuna alla nuova realtà e auspico che possa ottenere le maggiori concessioni possibili, a vantaggio di tutti. Tanti degli operatori che si stanno spendendo in questi giorni, sono arrivati da poco a Cesena: devono ancora prendere confidenza con le dinamiche della città, ma hanno idee e grande entusiasmo, valori aggiunti importanti".

Centro Anch’Io ha spesso contestato l’operato dell’amministrazione. E’ una questione politica?

"No, con fermezza. Siamo nati come comitato nel 2015 e nel 2017 siamo diventati un’associazione. Non è affatto vero che diciamo solo ‘no’. Anzi, riconosciamo l’importanza di un rapporto costruttivo col Comune. Tanto per citare un esempio, due anni fa ci è stata affidata l’organizzazione degli eventi estivi in città. Semplicemente, cerchiamo di rappresentare al meglio i commercianti e se qualche cosa non ci convince, non abbiamo remore a dirlo".

Parliamo dei venerdì di luglio 2023.

"Non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri. Credo di restare oggettivo nel dire che in gran parte ricalcano il nostro programma del 2021. A partire dalla notte dedicata ai bambini e allargandosi ad altre proposte. Ma non è questione di piantare bandierine, mi interessa ribadire che per dare il meglio alla città serve programmare. Bisogna incontrarsi a gennaio e buttare giù un piano che arrivi fino a dicembre".

Quanto possono incidere eventi di questo genere per un commerciate?

"Nell’immediato poco, nel medio termine tanto, soprattutto se sono ben fatti. Sono delle ‘vetrine’ aggiuntive per mostrare il lato migliore di ciò che il centro può offrire e per ‘spingere’ gli acquisti nelle normali fasce orarie settimanali".