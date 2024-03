Venerdì riparte ’Tutti diversi ma uguali’

Il gruppo solidale ’Tutti diversi ma uguali’ torna a riunirsi. Venerdì sera, alle 20, i componenti del sodalizio torneranno a riunirsi al ristorante pizzeria La Cuccagna in via Caboto a Ponente. Come tradizione la serata sarà all’insegna dell’inclusione. È ancora possibile aderire e le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 340 9093461. I promotori del gruppo sono Andrea Medri (foto), Enrico Chicco Candoli, Nicola Freschi, Danny Gentile e Cristiano Bracci. L’’idea è di dedicare la cosa più preziosa, che è il tempo, per l’unico scopo di stare in compagnia anche delle persone meno fortunate.