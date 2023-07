Venerdì sera di speranza Musica e shopping in centro storico "C’è un cambio di passo"

di Luca Ravaglia

Shopping in centro sotto le stelle, coi negozi aperti fino a mezzanotte e l’animazione garantita da un ricco susseguirsi di eventi in programma nelle strade e nelle piazze del cuore urbano. Il 7 luglio si aprirà l’edizione 2023 dei ‘Venerdì di luglio’, da anni uno degli appuntamenti fissi dell’estate cittadina. La firma è dell’amministrazione comunale, che si è avvalsa dell’organizzazione tecnica della società L’Accento e della collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. A presentare l’appuntamento ieri mattina sono intervenuti gli assessori alle attività produttive Luca Ferrini e alla cultura Carlo Verona, che si sono confrontati anche con una rappresentanza di commercianti e titolari di pubblici esercizi che hanno scelto di aderire al progetto. "Il periodo non è semplice – sono state le considerazioni degli imprenditori – e sarebbe inutile negare che lo scorso anno le attività durante le serate dei venerdì di luglio sono andate a rilento. Investiamo tempo e impegno e decidere di aderire non è facile o scontato. Però quest’anno abbiamo colto un cambio di passo, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento e di una più ramificata organizzazione degli eventi. Che è quello che serve. Stiamo formando anche un gruppo composto da una quarantina di noi che intende relazionarsi col resto della città, a partire ovviamente dall’amministrazione comunale per progettare insieme le prossime attività. E’ già tempo di pensare all’autunno e auna proposta natalizia ancora più ricca. Perché Cesena è meravigliosa e offre tante opportunità, che possono essere sfruttate lavorando tutti insieme. Chiediamo all’amministrazione comunale di esserci più vicino".

La replica è stata all’insegna di un dialogo costruttivo, anche nell’ottica del rapporto con le associazioni di categoria: "Lavorare insieme, per rispondere alle esigenze di commercianti ed esercenti – ha rimarcato Ferini – è nell’interesse di tutti. E’ vero, lo scorso anno dopo il covid, siamo partiti in ritardo e abbiamo reperito le risorse necessarie al fotofinish, ma abbiamo fatto tesoro di quanto accaduto e quest’anno ci siamo mossi con ampio anticipo, già a gennaio. Sarà diverso. E si vedrà".

Riguardo al programma, si partirà appunto venerdì 7 luglio, serata clou della Notte Rosa in riviera. Se in riva la mare i protagonisti saranno giovani e adulti, in centro a Cesena l’attenzione sarà per le famiglie e i bambini, che potranno godere della comicità di Clown Billo, di aree dedicate ai gonfiabili (ad accesso gratuito), ai giochi di unna volta, alla musica live curata dagli allievi dell’Associazione Musicale AD Musicam che per l’occasione suoneranno un repertorio tratto dalle più belle colonne sonore dei cartoni animati e non solo. Il 14 luglio toccherà alle ‘Eccellenze Diwine’, col torneo di bridge, l’esposizione di Vespe e di prestigiose auto di ieri e di oggi e di una delle novità dell’anno: in piazza Almerici e via Carbonari, grazie alla presenza di una quarantina di produttori vitivinicoli del territorio e con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier – Romagna sarà possibile effettuare un percorso di degustazioni (a pagamento, tramite l’acquisto di gettoni). La serata del 21 luglio sarà dedicata al ballo con le scuole di danza del territorio e quella del 28 alla musica, con la partecipazione del Conservatorio Maderna, dell’associazione ‘Musica in Movimento’ e di ‘Piazza Amendola in Musica’ che proporrà l’esibizione di talenti emergenti panorama cesenate. Si chiuderà allungandosi ad agosto: il 4 saranno infatti di scena i Buskers.

I negozi che parteciperanno all’evento resteranno aperti dalle 20 fino a mezzanotte, approfittando anche dei saldi per proporre ai visitatori le migliori offerte del momento.