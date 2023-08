Dal Venezuela a Cesena: parrucchiere si tagliano lo stipendio per donarlo ai colleghi alluvionati

Cesena, 26 agosto 2023 – Una storia di affettuosa reciprocità e restituzione con le parrucchiere non certo abbienti del Venezuela che hanno raccolto danaro per le colleghe cesenati danneggiate dall’alluvione, dopo che in passato erano state loro ad aiutarle nel consolidamento dei progetti professionali.

Accadde nel 2016 che l’associazione cesenate Orizzonti presieduta da Antonella Golinucci, unitamente a parrucchiere ed estetiste di Confartigianato benessere, avviarono una collaborazione con l’associazione venezuelana ‘Trabajo y Persona’, che forma al lavoro giovani e donne in situazioni vulnerabili.

Ne scaturì l’iniziativa ‘La bellezza fa beneficenza’ con raccolta di fondi a favore delle lavoratrici sudamericane effettuata in occasione di tagli ed acconciature a Cesena e Cesenatico con le offerte della clientela.

“Entrai in contatto in quell’occasione – spiega Alejandro Marius, presidente delll’Asociación Trabajo y Personala – con un gruppo di acconciatori premurosi e altruisti, Arnaldo Francesconi, Sandra Castorri, Paola Cecchetti, Iva Buda e Carla Amaduzzi e altre ancora, che ci aiutarono con generosità. Ora le nostre parrucchiere venezuelane hanno voluto ricambiare con quello che è nello loro non grandi possibilità e hanno destinato parte del proprio guadagno alle colleghe romagnole ed io ho avuto l’onore di portare in Italia la piccola ma sentita donazione. Il fulcro della mobilitazione è stata una insegnante formatrice che a Maracay, a 120 chilometri da Caracas, ha organizzato manifestazioni di solidarietà con tagli solidali allo lo scopo di raccogliere fondi per Cesena. L’ammontare della somma raccolti non permette neppure in minima parte di aiutare un solo parrucchiere cesenate colpito dai danni, ma per queste donne venezuelane ha rappresentato un enorme sacrificio raccoglierla".

Orizzonti e Confartigianato hanno incontrato il presidente dell’associazione venezuelana in Comune a Cesena insieme all’assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini (nella foto).

“L’altruismo delle parrucchiere venezuelane – afferma l’assessore Luca Ferrini – che con fatica alla fine del mese raggiungono un guadagno dignitoso, ci emoziona e ci onora". Sarà Confartigianato cesenate a identificare il beneficiario della donazione con la consegna che avverrà a settembre. "La circolarità di questa esperienza di reciproci aiuto e vicinanza - mette in luce la presidente di Confartigianato Benessere Sandra Castorri - è esemplare e siamo grati alla nostre colleghe sudamericane e al presidente Alejandro Marius per questa donazione che per noi ha un valore inestimabile. Prosegue così il nostro fecondo cammino insieme".

“Non avremmo mai pensato che amiche e parrucchiere tanto lontani - sottolinea Antonella Golinucci, presidente dell’associazione cesenate Orizzonti - sarebbero venute in nostro aiuto. Veramente, presto o tardi, il bene fatto diventa contagioso e torna indietro. Questa vicenda ci apre il cuore ricordandoci che ciascuno di noi ha bisogno dell’altro".