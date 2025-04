Valentina Amadori è amante degli animali. "I cani a volte vengono trattati come le persone e questo non è sano. Ho una cagnolina di piccola taglia, tipo un jack russell. Appena l’ho presa, qualche anno fa, ho iniziato a portarla con me dappertutto, poi ho deciso di lasciarla alla sua vera natura. Mi sono accorta che quando portavo la mia cagnolina nei locali, lei non era a suo agio e le davano fastidio i rumori. Così ho iniziato a rispettare le esigenze del mio animale. Preferisco luoghi aperti i parchi. A volte la porto in spiaggia, ma stiamo all’ombra, evitando le ore calde. Non sono contraria a portare gli animali nei luoghi pubblici, ma è fondamentale che gli animali siano trattati come animali e non come umani".