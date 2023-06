"Venite a trovarci, per noi è l’aiuto più pratico"

di Ermanno Pasolini

Il Comune di Sogliano al Rubicone mostra resilienza e la sindaca Tania Bocchini invita a visitare il territorio per sostenere la ripresa economica. Dice la prima cittadina: "Dopo l’emergenza alluvione e frane causata dalla crisi climatica che ha colpito con forza il nostro territorio, il Comune di Sogliano è attivamente impegnato nel ripristino delle strade e delle infrastrutture danneggiate. In un momento di sfide senza precedenti, la comunità soglianese ha dimostrato una straordinaria resilienza e una ferma volontà di ricostruire e di tornare alla normalità. Nonostante le difficoltà incontrate, come ad esempio il rinvio dell’evento ’Ori’ al 2024, la determinazione dei soglianesi non si è mai indebolita. Un esempio significativo di questa forza è rappresentato dall’iniziativa ’SogliAmo’ recentemente organizzata da alcuni coraggiosi esercenti pubblici, con il sostegno della Pro Loco e della Polisportiva, e con il patrocinio non oneroso del Comune".

Questo evento, dedicato alla comunità locale e volto a dare un segnale di ripartenza, ha attirato un pubblico di 400 persone provenienti anche da località limitrofe. Continua Tania Bocchini: "Gli imprenditori, i ristoranti, gli agriturismi e i B&B del nostro territorio hanno dimostrato una straordinaria determinazione nel superare le avversità. Nonostante le sfide, continuano a lavorare con tenacia e sono pronti ad accogliere i visitatori desiderosi di godere delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio".

La sindaca elogia gli imprenditori locali per la loro resistenza e si fa portavoce di un importante messaggio: "Venite a visitare il nostro territorio e le nostre meravigliose aree collinari, insieme possiamo dimostrare tutta la nostra resilienza".

Parallelamente, l’Amministrazione Comunale e la Provincia monitorano costantemente lo stato delle strade e si impegnano al massimo per ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile. La loro sicurezza e la fruibilità sono tra le priorità assolute: "Invitiamo tutti i romagnoli e gli italiani, turisti e non, a visitare il nostro territorio. Il modo migliore per aiutarci a risollevarci è venire qui e godere delle nostre eccellenze. Le nostre imprese e le nostre strutture sono aperte e pronte ad accogliere i visitatori offrendo un’esperienza indimenticabile. Questo è un modo concreto e pratico per sostenere l’economia locale e gli operatori del settore che stanno lavorando duramente per riprendersi. Il Comune di Sogliano desidera ringraziare la comunità per il sostegno e la solidarietà dimostrati in questo momento di difficoltà".