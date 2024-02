Vent’anni senza il ’Pirata’. Il ricordo sale sul palco del Victor

Uno spettacolo teatrale che ripercorre la vita e le vicissitudini di Marco Pantani. ‘Il mio nome è Marco’ è lo spettacolo nato nel 2023, che verrà presentato venerdì 16 febbraio alle 21 al Cineteatro Victor a San Vittore. È già stato rappresentato con successo a Biella, a Montecampione in provincia di Brescia e a Cesenatico. "Nel ventesimo anniversario della morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004 – dice Fausto Aguzzoni che gestisce il teatro Victor – il cine teatro Victor ricorda l’indimenticato campione con la rappresentazione dello spettacolo realizzato dal Teatro delle Lune e dalla Fondazione Marco Pantani Onlus. Il desiderio è quello di fare memoria delle sue imprese sportive e coinvolgere in questo anche sportivi e professionisti che hanno condiviso con lui passioni, fatiche e gioie".

E’ proprio la passione sportiva e il ricordo di Marco Pantani che hanno spinto Coop. Amicizia S.Vittore-Cineteatro Victor, polisportiva San Vittore, Gruppo Ciclistico ‘Alfio Tani’ S.Vittore, gruppo ciclistico Borello a promuovere l’iniziativa culturale insieme agli sponsor Romagna Iniziative, Cerina, Pieri Group, studio dentistico Migliarini, Fisiomedic, Magnani Service, Sistem Pneus, Cdt, Linea Sterile e Gelfrigor. "Nello spettacolo – continua Aguzzoni – si racconta la storia di Marco Pantani tramite i ricordi dei familiari, del primo tecnico, di tanti amici che gli hanno voluto bene e lo hanno seguito nelle imprese sportive". Una serata di emozioni e di condivisione per onorare il campione e celebrare le sue imprese. Saranno presenti anche gli amici ciclisti di Marco Pantani che verranno intervistati da Patrick Martini. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Cesena è ispirato al libro ‘Il nome di Marco’ di Tonina Pantani (mamma del campione) e Francesco Ceniti, è un recital a più voci con musica dal vivo eseguita da amici musicisti che lo hanno conosciuto, frequentato e amato. Sul palco sarà interpretata mamma Tonina che sfoglia l’album dei ricordi raccontando di un ragazzino tenace, oltre a lei saranno interpretati dagli attori del teatro delle Lune il padre Paolo e la sorella Manola. Saranno raccontati gli aneddoti di quando il Pirata correva, gli incidenti, le vittorie e le imprese. La musica è a cura del cantautore Gianni Drudi, la regia è di Monica Briganti.

A interpretare Pantani sarà l’attore Mirko Ciorciari. "Quello che ho cercato di fare – ha detto l’attore – è stato di rendere Marco un simbolo di tenacia, un uomo con una sensibilità immensa capace di stare in mezzo agli altri e stupirsi". "Marco era una persona generosa e leale – ha detto la regista Monica Briganti – per me era un amico ed è stato un onore omaggiarlo con questo spettacolo". Per info e prenotazioni: 375/6700022.

Annamaria Senni