Venti ’alberghi green’ in campo per favorire il turismo sostenibile

A Cesenatico muove i primi passi ’Alberghi green’, con una campagna del progetto che misura sostenibilità ed economia circolare nelle attività turistiche. Sarà distribuito materiale informativo e verrà avviata una campagna social con video emozionali, per promuovere un’iniziativa unica a livello nazionale, nata da una proposta di HeraLab e portata avanti dal Comune di Cesenatico, Hera e Adac Federalberghi. Al progetto pilota hanno aderito una ventina di alberghi, con lo scopo di realizzare un modello di riferimento, per poi estenderlo s ad altri hotel e in altri territori.

La novità, che rende unica l’iniziativa, è rappresentata dalla misurazione delle performance degli aderenti alla rete green grazie all’individuazione di parametri di riferimento per valutarne il comportamento sostenibile. Questi parametri, perfezionati nel corso di confronti con il panel di alberghi aderenti, partono dal primo standard nazionale che fornisce un metodo di misurazione uniforme e coerente della circolarità di un’organizzazione, la UniTs 11820:2022, che si basa su un set di indicatori, tra cui energia, acqua e rifiuti.

Il presidente dell’Adac, Leandro Pasini (nella foto), crede nel progetto: "Secondo alcune ricerche il 73% dei viaggiatori ritiene sia giunto il momento di scegliere vacanze sostenibili. Ad oggi molti tour operator digitali come Booking, Tripadvisor e Google, sono su questa direzione". Il sindaco Matteo Gozzoli è determinato: "Partiamo con questo progetto voluto con convinzione e che grazie al supporto di Hera e Adac è diventato realtà. La campagna di comunicazione potrà contare un video che mette al centro il nostro territorio".

g.m.